До и после: 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, произошел взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС во время его плановой остановки и проведения испытания турбореактора. В воздух попали радиоактивные вещества. Ветром их разнесло за пределы Киевской области и даже Украинской ССР. Облучение получили около 600 тыс. человек, в основном — люди, занимавшиеся ликвидацией последствий аварии. Радиационному загрязнению подверглись территории Советского Союза общей площадью около 155 тыс. км² с населением почти 7 млн. человек. По данным наблюдений за 29 апреля 1986 года, высокий радиационный фон был также зарегистрирован в Польше, Германии, Австрии, Румынии и других странах.
Следствием постоянного воздействия малых доз радиации стало увеличение в России, Белоруссии и на Украине числа больных раковыми заболеваниями, нервно-психическими расстройствами и генетическими мутациями. Для сравнения, если до Чернобыля на 100 тыс. жителей Белоруссии приходилось 82 случая онкологических заболеваний, то после трагедии – 6 тыс. больных. Согласно оценкам, от последствий катастрофы в разные годы могли скончаться свыше 100 тыс. человек.
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