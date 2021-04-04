Как прошел «Золотой парад фараонов» в Каире
В Каире состоялась торжественная церемония перемещения мумий 22 египетских фараонов из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир, в помещение недавно построенного Национального музея египетской цивилизации в районе Фустате. Среди забальзамированных тел царей Египта — представители самых известных династий — фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I.
На время перевозки мумии находились в специальных ящиках, заполненных азотом. Они были помещены в автомобили, стилизованные под ладьи. Процессия двигалась в хронологическом порядке царствований — от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, который правил в XII веке до нашей эры.
С помощью «Золотого парада фараонов» власти Египта надеятся оживить туристический интерес. Экспонаты представят публике 18 апреля. Музейный зал, в котором они будут выставляться, спроектирован так, чтобы создавалось ощущение присутствия в Долине Царей в Луксоре — усыпальнице фараонов Древнего Египта.
- Аргентина получила еще полмиллиона доз «Спутника V»
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 130 миллионов
- Молодой футболист умер на поле во время матча
- Патриарх Кирилл принял решение о лишении сана протодиакона Кураева
- Мужчина расстрелял отказавшегося впустить его в ТЦ Москвы охранника
- Риелтор рассказал, когда лучше оформлять ипотеку
- В Гидрометцентре предупредили об опасности летней засухи
- Поезд насмерть сбил подростка на Кубани