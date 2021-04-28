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Ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз

Знаменитый астронавт Майкл Коллинз, 50 лет назад летавший к Луне в составе экипажа «Аполлон-11», скончался в США. Об этом сообщили в NASA. Ему было 90 лет.

16 июля 1969 года в космическом центре имени Кеннеди во Флориде состоялся запуск корабля «Аполлон-11», членам экипажа которого предстояло впервые в истории человечества высадиться на поверхность Луны. В команду миссии вошли командир Нил Армстронг, пилоты Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Непосредственно на месте запуска за ним наблюдали тысячи гостей, а по телевидению — десятки миллионов людей по всему земному шару. Астронавты провели в космосе 11 суток.

Все члены экипажа были опытными летчиками-испытателями. Армстронг служил в авиации ВМС США, но ко времени полета вышел в отставку и был гражданским сотрудником NASA. Коллинз и Олдрин были офицерами ВВС США. К настоящему времени в США в живых из первого экипажа лунных астронавтов остается Базз Олдрин.

За полет к Луне Коллинз в 1970 году удостоился медали NASA «За выдающиеся заслуги». Его имя присвоено одному из кратеров на видимой стороне Луны. Первый полет Коллинза в космос датируется июлем 1966 года. В рамках полета корабля «Джемини-10» под командованием Джона Янга пилот дважды выходил в открытый космос — и стал первым человеком в мире по этому показателю.

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Пилот командного модуля Майкл Коллинз во время тренировки перед запуском ракеты &laquo;Сатурн-5&raquo; с пилотируемым кораблем &laquo;Аполлон-11&raquo; с территории космического центра Кеннеди во Флориде, июнь 1969 года Пилот командного модуля Майкл Коллинз во время тренировки перед запуском ракеты &laquo;Сатурн-5&raquo; с пилотируемым кораблем &laquo;Аполлон-11&raquo; с территории космического центра Кеннеди во Флориде, июнь 1969 года
Майкл Коллинз (31 октября 1930 &mdash; 28 апреля 2021) Майкл Коллинз (31 октября 1930 &mdash; 28 апреля 2021)
Астронавт Майкл Коллинз в космическом шлеме перед полетом на Луну на корабле &laquo;Аполлон-11&raquo;. Астронавт Майкл Коллинз в космическом шлеме перед полетом на Луну на корабле &laquo;Аполлон-11&raquo;.
Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин, 1969 год Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин, 1969 год
Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз в карантинном фургончике после возвращения на Землю, 27 июля 1969 года. На снимке &mdash; жены астронавтов Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз в карантинном фургончике после возвращения на Землю, 27 июля 1969 года. На снимке &mdash; жены астронавтов
Майкл Коллинз на пресс-конференции, 1979 год Майкл Коллинз на пресс-конференции, 1979 год
Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин, 1969 год Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин, 1969 год
Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин во время праздничного парада в Нью-Йорке после успешной миссии, 13 августа 1969 года Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин во время праздничного парада в Нью-Йорке после успешной миссии, 13 августа 1969 года
Майкл Коллинз гладит свою собаку после возвращения домой, 10 августа 1969 года Майкл Коллинз гладит свою собаку после возвращения домой, 10 августа 1969 года
Майкл Коллинз (третий слева) в кабинете бывшего президента США Дональда Трампа, 19 июля 2019 года Майкл Коллинз (третий слева) в кабинете бывшего президента США Дональда Трампа, 19 июля 2019 года
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Пилот командного модуля Майкл Коллинз во время тренировки перед запуском ракеты «Сатурн-5» с пилотируемым кораблем «Аполлон-11» с территории космического центра Кеннеди во Флориде, июнь 1969 года
Майкл Коллинз (31 октября 1930 — 28 апреля 2021)
Астронавт Майкл Коллинз в космическом шлеме перед полетом на Луну на корабле «Аполлон-11».
Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин, 1969 год
Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз в карантинном фургончике после возвращения на Землю, 27 июля 1969 года. На снимке — жены астронавтов
Майкл Коллинз на пресс-конференции, 1979 год
Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин, 1969 год
Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Эдвин Олдрин во время праздничного парада в Нью-Йорке после успешной миссии, 13 августа 1969 года
Майкл Коллинз гладит свою собаку после возвращения домой, 10 августа 1969 года
Майкл Коллинз (третий слева) в кабинете бывшего президента США Дональда Трампа, 19 июля 2019 года
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