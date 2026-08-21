Золотые дукаты мушкетеров времен Д'Артаньяна помогли датировать пожар в Старой Ладоге

Во время Смутного времени в Старой Ладоге произошел пожар, который привел к разрушению многих военных построек, однако точных датировок происшествия ученые не знали. Исследователи Института истории материальной культуры РАН смогли датировать пожар в Ладоге январем 1611 года благодаря двум золотым дукатам мушкетеров времен Д'Артаньяна (его прототипом был реальный человек), рассказали «Газете.Ru» в ИИМК РАН.

В начале XVII века, в разгар Смутного времени, в Старой Ладоге на несколько месяцев обосновался необычный для этих мест военный контингент — несколько рот французских наемников. Присутствие французского отряда в Старой Ладоге стало редким по своей географии эпизодом Смутного времени.

По данным исследований комплекса вооружения Старой Ладоги, проведенных сотрудниками ИИМК РАН, из примерно 300 человек, пришедших с Делавилем, около ста были кавалеристами, остальные — пехотинцами. Судя по составу археологических находок, большую часть пехоты составляли мушкетеры, меньшую — пикинеры.

Захватив крепость, наемники, вероятно, разместились в домах жителей Земляного города. На их присутствие указывает значительное количество фрагментов германской керамики из каменной массы, не характерной для повседневной культуры ладожан, а также фрагменты стеклянных сосудов и штофов предположительно европейского происхождения. Французский гарнизон находился в почти полной изоляции около пяти с половиной месяцев и несколько раз отражал попытки вернуть крепость.

В январе 1611 года новгородские войска под командованием Ивана Салтыкова начали штурм. Крепость обстреливали из артиллерии, в том числе калеными ядрами, после чего в ней возникли сильные пожары. После нескольких приступов французы вступили в переговоры о сдаче Ладоги и получили возможность покинуть ее вместе с уцелевшими солдатами, оружием и обозом.

Ученые ИИМК РАН давно изучают Старую Ладогу, в том числе и археологические артефакты. Среди них особое место занимают две золотые монеты, найденные в ходе раскопок еще в конце 40-х годов прошлого века. Первый дукат провалился в щель пола сгоревшей хозяйственной постройки, второй находился среди остатков другого деревянного строения с печью. Повторное изучение находок показало, что обе монеты были отчеканены в 1607 году в Нидерландах.

«Когда мы сопоставили места находок с археологическим контекстом, данными о пожаре и письменными свидетельствами о французском гарнизоне Делавиля, сложилась достаточно цельная картина. Вероятнее всего, дукаты принадлежали французским наемникам и были потеряны во время обстрела и пожара в январе 1611 года. Благодаря этому монеты помогли связать гибель целого комплекса построек с конкретным эпизодом Смутного времени», — рассказал научный сотрудник ИИМК РАН Константин Горлов.

Благодаря такой точной датировке Ладога может стать одним из эталонных памятников позднего Средневековья — раннего Нового времени. Вместе с дукатами в этом слое найдены оружие, инструменты, бытовые предметы и украшения, связанные с конкретным эпизодом военной истории начала XVII века.

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