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Наука

Врачи удалили из мочевого пузыря мужчины рекордно большой камень

ВВС: из мочевого пузыря шриланкийца извлекли камень весом 3,1 кг
Shutterstock

Врачи в Шри-Ланке удалили из мочевого пузыря 55-летнего мужчины камень весом 3,1 кг, который может оказаться самым крупным из когда-либо извлеченных хирургическим путем. Об этом сообщил хирург Прахалахан Балакришнан, сотрудник государственной больницы города Тринкомали в интервью ВВС.

Пациент поступил в больницу после инсульта. Во время лечения врачи обнаружили у него проблемы с мочеиспусканием и диагностировали конкременты в мочевом пузыре. В ходе операции специалисты извлекли образование длиной около 17 см и весом 3,1 кг — примерно столько весит доношенный ребенок.

«Камень мог находиться в организме мужчины от пяти до десяти лет. Обычно они образуются, когда минералы из концентрированной мочи кристаллизуются и постепенно формируют твердое образование. Одной из причин их появления становится неполное опорожнение мочевого пузыря», — отметили медики.

Предположительно, извлеченный камень может побить действующий рекорд. Согласно Книге рекордов Гиннесса, крупнейший ранее удаленный камень из мочевого пузыря весил 1,9 кг и был извлечен у пациента в Бразилии в 2003 году. Его длина составляла 17,9 см. Окончательный статус нового рекорда должен подтверждаться отдельно.

Сейчас мужчина остается в больнице и продолжает лечение после инсульта. Врачи отмечают, что после операции его состояние здоровья остается хорошим.

Ранее врачи впервые пересадили мочевой пузырь человеку.

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