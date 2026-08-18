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Наука

Ученый рассказал, что не так в «Одиссее» Кристофера Нолана

ПНИПУ: Греция эпохи Одиссея не был миром белого мрамора и полуобнаженных воинов
Universal Pictures

Микенская Греция эпохи Одиссея была яркой, закованной в бронзу и ориентированной на морскую торговлю цивилизацией, а вовсе не миром белого мрамора и полуобнаженных воинов, каким ее рисует массовая культура, рассказали ученые Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета, отметив, что археология последних десятилетий раз за разом ломает привычный кинематографический шаблон.

Сам Одиссей, по словам старшего преподавателя кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Леонида Половникова, — образ собирательный: ни одной надписи бронзового века с его именем не сохранилось, а его странствия, вероятно, вобрали судьбы многих реальных мореходов. Но в основе эпоса лежат точные бытовые детали эпохи. Самая яркая — шлем из клыков кабана, подробно описанный Гомером в «Илиаде»: реальные образцы таких шлемов и их изображения нашли при раскопках в Микенах, Пилосе и Акротири.

Экономика держалась на распределительном дворцовом хозяйстве: дворцы собирали натуральную подать и раздавали ее воинам, чиновникам, ремесленникам и прислуге, а привычного рынка и денег тогда не существовало. По морю ходили не утлые лодки, а гребные суда-пентеконтеры с полусотней весел, которые везли оливковое масло, вино, ткани, зерно, бронзовые слитки и рабов, переходя от острова к острову вдоль берегов.

Иначе выглядело и вооружение. Микенский воин прикрывался не легким круглым щитом, а большим щитом в форме восьмерки и носил тяжелые бронзовые латы — как знаменитый доспех из некрополя в Дендре, который эксперименты признали полноценной боевой защитой, а не церемониальной. «Башенные щиты», которые часто рисуют рядом с героями Троянской войны, появились лишь через века у римлян.

Не был этот мир и монохромным: архитектуру ярко раскрашивали, а бронза сияла золотом. Влияние греческого мира простиралось от Атлантики до Азовского моря и складывалось из множества самостоятельных полисов. О реальности эпоса говорят и находки Генриха Шлимана в Трое, и хеттские таблички XIII века до нашей эры с упоминанием города Вилуса, который отождествляют с Троей. Эта реконструкция, подчеркивает эксперт, не имеет ничего общего с черно-белым образом «Одиссеи», воспроизведенным и в недавнем фильме Кристофера Нолана.

Ранее ученые выяснили, что денисовцы были крупнее других древних и современных людей.

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