На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой четыре километра

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел с газом на высоту до четырех километров. Об этом сообщили ТАСС в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями.

«Зафиксирован выброс газа с примесью пепла, пепловое облако поднялось на высоту до 4 км над уровнем моря и сместилось на восток от вулкана», — рассказали ученые.

По их словам, вулкан сохраняет высокую газо-паровую активность, а в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы.

Выбросы Шивелуча , скорее всего, связаны с ростом нового купола, предположил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

29 июля пеплом вулкана Шивелуч накрыло два населенных пунктах на Камчатке. В Главном управление МЧС по Камчатскому краю уточнили, что в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа зафиксировано выпадение вулканического пепла. Пеплопад не нарушил жизнедеятельность населения.

Шивелуч считается одним из самых активных вулканов Камчатки. Его абсолютная высота составляет 3283 метра, высота лавового купола — около 2500 метров. Вулкан расположен на севере полуострова в пределах Восточного хребта, в 47 километрах от поселка Ключи и примерно в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Исландии оценили риск нового извержения вулкана Эйяфьядлайекюдль.