Окаменелость возрастом 236 миллионов лет изменила представление об эволюции млекопитающих

Frontiers in Mammal Science: живорождение оказалось древнее почти на 90 млн лет

Ученые нашли свидетельства того, что предки млекопитающих перешли к живорождению почти на 90 млн лет раньше, чем считалось. На это указывает окаменелость цинодонта возрастом 236 млн лет, у которого нашли признаки роста, характерные для рождающих живых детенышей животных. Работа опубликована в журнале Frontiers in Mammal Science.

Речь о представителе вида Chiniquodon theotonicus. При микроскопическом анализе костей ученые обнаружили «неонатальную линию» — особое кольцо роста, которое образуется в ответ на ускоренное развитие после рождения.

Ключевым доводом стало соотношение массы новорожденного и взрослого животного. Судя по находке, детеныш весил около 1,7 кг при массе взрослого около 12 кг — это 14%, как у современных плацентарных млекопитающих, но резко отличается от рептилий (0,1–0,6%) и птиц.

Чтобы классифицировать способ размножения, исследователи сравнили оценки массы тела с данными по тысячам ныне живущих млекопитающих, рептилий и птиц.

По словам руководителя работы, палеонтолога аргентинского Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET) Леандро Гаэтано, живорождение могло быть выгодно в условиях триаса с его жесткой конкуренцией, засушливостью и сильным давлением хищников. Авторы подчеркивают, что вывод сделан по одной находке и требует новых подтверждений.

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