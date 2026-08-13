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Наука

Древняя цепочка следов динозавра раскрыла неожиданный факт о нем

Geomatics: динозавр оставил след длиной 95 метров — и, похоже, прихрамывал
Dr. Paul Murphey

Палеонтологи изучили 95,5-метровую цепочку из более чем 130 окаменевших следов зауропода, оставленных около 150 млн лет назад, и выяснили, что гигант описал полную петлю, а неравномерная длина шага может указывать на то, что животное прихрамывало. Работа опубликована в журнале Geomatics.

Следовая дорожка находится у города Урей в Колорадо. С помощью дронов исследователи сняли высокодетальные снимки и построили трехмерные модели с точностью до миллиметра, что позволило проанализировать походку древнего животного в цифровом виде.

Зауропод начал движение на северо-восток, совершил полный разворот и вернулся к прежнему направлению. Расстояние между отпечатками менялось от узкого до заметно широкого, отражая естественные изменения походки при повороте. Разница в длине шага левой и правой конечностей составила около 10 сантиметров.

«Протяженные дорожки сохраняют детали поведения, которые невозможно увидеть на коротких отрезках», — отмечает руководитель работы, сотрудник Лаборатории динозавров Университета Квинсленда Энтони Ромилио. По его словам, именно длина цепочки следов позволила реконструировать не отдельный шаг, а целый эпизод передвижения.

Судя по строению отпечатков, следы мог оставить представитель диплодока или камаразавра — эти зауроподы населяли Северную Америку в позднем юрском периоде. Авторы подчеркивают, что подобные находки помогают понять, как передвигались и вели себя крупнейшие наземные животные в истории Земли.

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