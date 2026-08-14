В мозге обнаружили «тормоз», удерживающий от переедания жирной пищи

Ученые нашли в мозге белок, который помогает не переедать жирную пищу, и выяснили, что у самцов и самок он работает по-разному. Речь о митохондриальном белке OPA1 в нейронах, регулирующих аппетит. Работа опубликована в журнале The FASEB Journal.

OPA1 обнаружили в гипоталамических нейронах MC4R, отвечающих за чувство голода. Мыши, лишенные этого белка, начинали есть больше жирного, набирали вес и при свободном доступе к калорийной пище развивали ожирение.

У самок эффект оказался сильнее, чем у самцов: они прибавляли в весе заметнее. При этом соевое масло повышало выработку OPA1 у самцов, но не у самок — то есть реакция на пищевой жир зависела от пола.

Обнаружилась и разница в действии лекарства: препарат против ожирения сетмеланотид хорошо подавлял аппетит у обычных мышей и у самцов без OPA1, но у самок с дефицитом белка работал заметно хуже.

По словам руководителя работы, профессора Осакского столичного университета Сигэнобу Мацумуры, результаты указывают на необходимость учитывать половые различия при разработке средств от ожирения и переходить к более персонализированному лечению.

Ранее ученые открыли новый вариант гена, связанный с развитием ожирения.