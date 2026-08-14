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Наука

Назван напиток, ежедневное употребление которого улучшает работу сердца и сосудов

MN&FR: апельсиновый сок улучшает работу сердца и сосудов
Shutterstock

Ученые обнаружили, что регулярное употребление апельсинового сока меняет активность тысяч генов в иммунных клетках — прежде всего тех, что связаны с воспалением, давлением и обменом глюкозы, — и потенциально улучшает здоровье сердца и сосудов. Работа опубликована в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

Участники, которые 60 дней ежедневно выпивали по 500 мл пастеризованного апельсинового сока, показали сниженную активность генов NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3 — маркеров, которые обычно включаются при воспалении и стрессе.

Ключевым действующим веществом авторы считают гесперидин — цитрусовый флавоноид с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Именно он, по-видимому, отвечает за благоприятные молекулярные изменения.

Реакция зависела от телосложения: у людей с большей массой тела сильнее менялись гены жирового обмена, а у более худых — заметнее снижалось воспаление. Отдельно ученые отметили пользу для микробиома: сок увеличивал долю бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты, что помогает контролировать сахар.

Ранее ученые назвали напиток, защищающий мозг при ожирении.

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