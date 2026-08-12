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Наука

Назван напиток, защищающий мозг при ожирении

npj Science of Food: зеленый чай защищает мозг при ожирении
tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Шанхая обнаружили, что EGCG — основной катехин зеленого чая — способен защищать клетки мозга от повреждений, вызванных ожирением, воздействуя на воспалительные процессы и энергетический обмен нейронов. Результаты опубликованы в журнале npj Science of Food.

Ожирение давно связывают не только с метаболическими нарушениями, но и с повышенным риском когнитивных расстройств: избыток жировой ткани провоцирует хроническое вялотекущее воспаление, которое через кровоток способно затрагивать и мозг, повреждая нейроны и нарушая работу гематоэнцефалического барьера. В новой работе ученые изучили, может ли эпигаллокатехин галлат (EGCG) — соединение, которым богат зеленый чай и которое известно своими антиоксидантными свойствами, — противодействовать этому процессу.

В экспериментах на клеточных и животных моделях ожирения ученые показали, что EGCG снижает уровень провоспалительных молекул в тканях мозга и уменьшает окислительный стресс в нейронах, вызванный избытком жирных кислот в крови. Соединение также способствовало восстановлению нормальной работы митохондрий — клеточных «энергостанций», функция которых при ожирении обычно нарушается, что приводит к повреждению и гибели нервных клеток.

Отдельно исследователи отметили, что EGCG помогал поддерживать целостность гематоэнцефалического барьера — защитной структуры, которая в норме ограничивает проникновение вредных веществ из крови в мозг, но ослабляется при хроническом воспалении, связанном с ожирением. Это, по мнению авторов, может быть одним из ключевых механизмов, объясняющих защитный эффект соединения.

Авторы подчеркивают, что результаты получены в лабораторных условиях и не означают, что употребление зеленого чая само по себе устранит последствия ожирения для мозга у человека. Тем не менее, по их словам, полученные данные открывают перспективу для разработки пищевых добавок и лекарственных средств на основе EGCG, направленных на защиту мозга у людей с избыточным весом.

Ранее был раскрыт новый механизм гибели клеток мозга при болезни Альцгеймера.

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