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Наука

Названа диета, снижающая тягу к алкоголю

Neuropsychopharmacology: кетодиета замедляет распад алкоголя и снижает тягу к нему
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что кетогенная диета замедляет расщепление алкоголя в печени, повышая его уровень в крови, и одновременно снижает тягу к спиртному. Работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology.

Эксперименты проводили на крысах с алкогольной зависимостью. Одну группу восемь недель держали на кетогенной диете, где 93% калорий приходилось на жир, другую — на обычном корме с 13% жира. У животных на кетодиете снизился уровень фермента ADH1, расщепляющего алкоголь, из-за чего спиртное дольше задерживалось в крови.

При этом самцы на кетодиете реже «нажимали на рычаг» ради алкоголя и потребляли его меньше в пересчете на массу тела. У самок такого эффекта не было — авторы предполагают, что реакция на подобные метаболические вмешательства зависит от пола.

Визуализация мозга показала, что у животных на кетодиете нейроны поглощали заметно меньше глюкозы и переходили на энергию из кетоновых тел. Чтобы отделить поведенческий эффект от метаболического, ученые специально уравняли уровень алкоголя в крови между группами.

Ранее нарколог назвал продукты, которые делают алкоголь опаснее.

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