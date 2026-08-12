Нарколог назвал продукты, которые делают алкоголь опаснее

Определенная закуска может сделать алкоголь более или менее вредным. Самые неудачные сочетания — это алкоголь вместе с большим количеством сладкой или жирной пищи, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Конечно, гораздо важнее количество самого алкоголя и то, насколько регулярно человек его употребляет. Но еда действительно влияет на то, как алкоголь всасывается и какие процессы происходят в организме. Если человек пьет натощак, алкоголь быстрее попадает в кровь и концентрация этанола повышается сильнее. Пища замедляет опорожнение желудка и всасывание алкоголя, поэтому пить во время еды физиологически менее опасно, чем на пустой желудок», — объяснил нарколог.

По его словам, исследования показывают, что состав еды тоже имеет значение, хотя эти различия гораздо меньше, чем принято считать.

«С сахаром есть интересный момент. Алкоголь нарушает нормальную переработку жиров, а избыток сахара, особенно фруктозы, может превращаться в жир непосредственно в печени. Поэтому сочетание алкоголя со сладкими и очень калорийными продуктами создает дополнительные условия для развития жировой болезни печени. С жирной пищей история немного другая. Когда человек пьет алкоголь, печень в первую очередь занимается его переработкой, а обмен жиров при этом меняется. Жирные продукты добавляют калорий и жиров, которые организму тоже нужно переработать. Если человек регулярно сочетает алкоголь с очень калорийной пищей, особенно при лишнем весе и нарушениях обмена веществ, риск проблем с печенью становится выше», — заметил доктор.

Сама по себе еда не может защитить печень от алкоголя, поэтому рассчитывать на закуску как на способ обезвредить алкоголь, конечно, не стоит. Намного важнее, сколько алкоголя человек выпивает и как часто это происходит.

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