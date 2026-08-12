Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Нарколог назвал продукты, которые делают алкоголь опаснее

Врач Исаев: самым неудачным можно назвать сочетание алкоголя со сладким и жирным
Tualek Photographer/Shutterstock/FOTODOM

Определенная закуска может сделать алкоголь более или менее вредным. Самые неудачные сочетания — это алкоголь вместе с большим количеством сладкой или жирной пищи, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Конечно, гораздо важнее количество самого алкоголя и то, насколько регулярно человек его употребляет. Но еда действительно влияет на то, как алкоголь всасывается и какие процессы происходят в организме. Если человек пьет натощак, алкоголь быстрее попадает в кровь и концентрация этанола повышается сильнее. Пища замедляет опорожнение желудка и всасывание алкоголя, поэтому пить во время еды физиологически менее опасно, чем на пустой желудок», — объяснил нарколог.

По его словам, исследования показывают, что состав еды тоже имеет значение, хотя эти различия гораздо меньше, чем принято считать.

«С сахаром есть интересный момент. Алкоголь нарушает нормальную переработку жиров, а избыток сахара, особенно фруктозы, может превращаться в жир непосредственно в печени. Поэтому сочетание алкоголя со сладкими и очень калорийными продуктами создает дополнительные условия для развития жировой болезни печени. С жирной пищей история немного другая. Когда человек пьет алкоголь, печень в первую очередь занимается его переработкой, а обмен жиров при этом меняется. Жирные продукты добавляют калорий и жиров, которые организму тоже нужно переработать. Если человек регулярно сочетает алкоголь с очень калорийной пищей, особенно при лишнем весе и нарушениях обмена веществ, риск проблем с печенью становится выше», — заметил доктор.

Сама по себе еда не может защитить печень от алкоголя, поэтому рассчитывать на закуску как на способ обезвредить алкоголь, конечно, не стоит. Намного важнее, сколько алкоголя человек выпивает и как часто это происходит.

Ранее нарколог объяснил, почему нельзя пить кофе, чтобы протрезветь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!