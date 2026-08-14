Назван необычный способ снизить риск диабета

BMC Public Health: зелень рядом с домом связали с меньшим риском диабета

Ученые обнаружили, что близость садов и парков к дому связана со сниженным риском развития диабета второго типа. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

Исследователи проанализировали данные более 400 тысяч участников британского биобанка, за здоровьем которых наблюдали в среднем 15,4 года. Оказалось, что наличие частного сада в пределах 100 метров от дома снижало риск диабета на 6,8%, а четыре и более парка поблизости — на 5,7%.

Одним из механизмов авторы называют физическую активность: жители районов, богатых парками, в среднем занимались спортом на 24 минуты в неделю больше. Дополнительный вклад могут вносить более высокий уровень витамина D, улучшение психического состояния и полезное воздействие микробиома окружающей среды.

Отдельно исследователи отметили роль частных садов: они позволяют проводить время на природе без социального давления и дают более тесный контакт с зеленью, чем общественные пространства.

По словам руководителя работы, эпидемиолога Университета Квинсленда Чинонсо Одебеату, доступ к зелени распределен неравномерно: чаще его лишены жители районов с низкими доходами, где и заболеваемость диабетом выше. Авторы призывают закладывать зеленые зоны в плотную городскую застройку как меру общественного здоровья.

Ранее ученые нашли редкий вариант «гена жиросжигания», защищающий от диабета.