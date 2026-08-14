Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

Назван необычный способ снизить риск диабета

BMC Public Health: зелень рядом с домом связали с меньшим риском диабета
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Ученые обнаружили, что близость садов и парков к дому связана со сниженным риском развития диабета второго типа. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

Исследователи проанализировали данные более 400 тысяч участников британского биобанка, за здоровьем которых наблюдали в среднем 15,4 года. Оказалось, что наличие частного сада в пределах 100 метров от дома снижало риск диабета на 6,8%, а четыре и более парка поблизости — на 5,7%.

Одним из механизмов авторы называют физическую активность: жители районов, богатых парками, в среднем занимались спортом на 24 минуты в неделю больше. Дополнительный вклад могут вносить более высокий уровень витамина D, улучшение психического состояния и полезное воздействие микробиома окружающей среды.

Отдельно исследователи отметили роль частных садов: они позволяют проводить время на природе без социального давления и дают более тесный контакт с зеленью, чем общественные пространства.

По словам руководителя работы, эпидемиолога Университета Квинсленда Чинонсо Одебеату, доступ к зелени распределен неравномерно: чаще его лишены жители районов с низкими доходами, где и заболеваемость диабетом выше. Авторы призывают закладывать зеленые зоны в плотную городскую застройку как меру общественного здоровья.

Ранее ученые нашли редкий вариант «гена жиросжигания», защищающий от диабета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!