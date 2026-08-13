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Наука

Найден редкий вариант «гена жиросжигания», защищающий от диабета

Nature: у одного человека на семь тысяч есть редкий «ген жиросжигания»
Hananeko_Studio/Shutterstock/FOTODOM

Редкие мутации в гене FNIP1 могут заставлять организм активнее расходовать энергию вместо ее накопления и тем самым защищать человека от диабета второго типа, ожирения печени и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому ученые пришли, изучив генетические данные более миллиона человек на трех континентах. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Варианты FNIP1 встречаются примерно у одного из семи тысяч человек. У 155 носителей редких мутаций, нарушающих работу белка, риск кардиометаболических заболеваний оказался примерно на 60% ниже, чем у людей без таких изменений.

Обычно белок FNIP1 участвует в механизмах, которые помогают клеткам экономить энергию и запасать ее. При некоторых мутациях этот «метаболический тормоз» ослабевает: клетки начинают активнее расходовать энергию и сжигать жиры. У носителей мутаций также наблюдалось более благоприятное распределение жировой ткани.

Лабораторные эксперименты подтвердили возможный механизм. Когда ученые подавляли работу FNIP1 в клетках печени человека, активировались гены, связанные с расщеплением жиров. У мышей воздействие на тот же метаболический путь защищало от накопления жира в печени, улучшало чувствительность к инсулину и уменьшало повреждение органа даже при высококалорийном рационе.

Исследователи отмечают, что действие FNIP1 отчасти напоминает метаболические эффекты препаратов GLP-1, применяемых при ожирении и диабете. Однако новый механизм принципиально отличается: он напрямую связан с регуляцией расхода и накопления энергии клетками.

Ученые считают FNIP1 перспективной мишенью для будущих лекарств, однако создавать препараты, полностью блокирующие этот ген, пока преждевременно. Неизвестно, удастся ли безопасно воспроизвести защитный эффект редких мутаций: полное нарушение этого сигнального пути может иметь нежелательные последствия.

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