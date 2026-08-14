Россиянам назвали занятия, которые лучше всего получаются у левшей

Левши составляют лишь 10–15% населения Земли, но их мозг устроен иначе, чем у правшей: он более симметричен, а информация между полушариями передается быстрее. Из-за этого левши эффективнее в задачах, где нужно одновременно анализировать много данных, — от гонок в компьютерных играх до вождения в плотном потоке, рассказал ученый Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Доминирование правшей — не только культурная традиция, но и результат эволюции. По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, при переходе к прямохождению мозг увеличился, усилилась специализация полушарий и закрепилась асимметрия. Есть и гипотеза о преимуществе правшей в бою: удар правой рукой естественно направлял клинок в левую половину груди противника, к сердцу.

У левшей речевые центры и зрительно-пространственное восприятие могут контролироваться обоими полушариями, что делает мозг пластичнее. Это дает преимущество в быстрых компьютерных играх, за рулем и при пилотировании, а при инсульте функции поврежденного центра быстрее берут на себя дублирующие отделы второго полушария.

Ведущую руку можно уверенно определить только к 5–6 годам: в раннем возрасте все дети амбидекстры (нет ярко выраженной ведущей руки). Заподозрить леворукость помогают неочевидные признаки — какая рука оказывается сверху при хлопке, более выраженная мимика левой половины лица и даже чуть более широкая левая ногтевая пластина.

Чаще левшами становятся недоношенные дети и близнецы с низким весом при рождении — менее 2,5 кг: из-за особенностей развития полушария делят функции более симметрично. Те же гены, что повышают пластичность мозга, статистически связаны и с более высоким риском шизофрении. Переучивать левшей писать правой рукой Литвинов не советует: это нарушает естественное развитие мозга и провоцирует стресс, тревожность и речевые нарушения.

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