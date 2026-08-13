Как выбрать качественный мед рассказала доктор сельскохозяйственных наук

Свежий мед нового урожая начинает появляться на прилавках с конца июня по август, в зависимости от региона и цветения медоносных растений. Отличить натуральный мед можно по запаху, консистенции, вкусу и внешнему виду, – сообщила «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

«При покупке важно оценить цвет, сильный натуральный аромат, однородную консистенцию без пены и расслоений. Запах должен быть натуральный, без примесей. Резкий карамельный или кислый запах говорит о перегреве или порче. Качественный мед тянется за ложкой непрерывной нитью, ложится горкой и медленно растекается. Вкус — сладкий, но без приторности. Еще настоящий мед слегка першит в горле», — объяснила специалист.

Также важно убедиться в наличии нужных документов. У продавца должны быть паспорт пасеки, ветсертификат в государственной информационной системе «Меркурий» и ветеринарная справка (форма № 4). Сам мед должен быть однородным, без посторонних примесей, осадка и брожения на поверхности.

«Свежий жидкий мед всегда прозрачен. Мутность и белесый оттенок появляются при естественной кристаллизации (засахаривании). Это нормальный процесс, а не признак подделки. Цвет и прозрачность зависят от того, с каких растений собран нектар — разные виды нектара содержат разные пигменты (флавоноиды, каротиноиды) и минеральные вещества. Мутность может быть связана с обилием пыльцевых зерен или началом естественной кристаллизации, а не с плохим качеством», — заметила специалист.

Ранее сообщалось о способах проверки меда на натуральность.