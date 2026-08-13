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Названы лекарства, замедляющие ухудшение памяти

EHJ: препараты для разжижения крови могут замедлять снижение когнитивных функций
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Современные препараты для разжижения крови могут замедлять снижение когнитивных функций у людей с болезнью Альцгеймера и фибрилляцией предсердий. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Исследователи проанализировали данные 7308 пациентов с болезнью Альцгеймера и фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией). Участников разделили на три групп. Первая группа принимала современные пероральные антикоагулянты NOAC — препараты, которые ингибируют ключевые ферменты системы свертывания крови. Вторая группа принимала наиболее изученный варфарин, а третья вообще не использовала препараты для разжижения крови.

Состояние памяти и других когнитивных функций оценивали с помощью стандартного теста MMSE. Оказалось, что у пациентов, принимавших современные антикоагулянты, когнитивные функции снижались медленнее, чем у участников двух других групп.

Кроме того, в группе приема NOAC зафиксировали более низкий общий риск смерти, инсульта, тромбозов и переломов. Варфарин также был связан со снижением риска инсульта и смерти, однако его прием чаще сопровождался серьезными кровотечениями.

Ученые предполагают, что антикоагулянты могут иметь преимущества для пациентов с сочетанием болезни Альцгеймера и фибрилляции предсердий не только за счет защиты от тромбов. Однако механизм возможного влияния препаратов на когнитивные функции пока остается неясным.

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