Назван простой способ снизить риск ранней смерти

Регулярный подъем по лестнице связан с более низким риском преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Cardiovascular Drugs (AJCD).

Исследователи проанализировали образ жизни и физическую активность более 480 тыс. участников девяти крупных исследований. Среднее время наблюдения за испытуемыми составило 14 лет.

У людей, которые регулярно поднимались по лестнице, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 39% ниже, а риск смерти от любой причины — на 24% ниже по сравнению с теми, кто предпочитал пользоваться лифтом. Кроме того, подъем по лестнице был связан с меньшей вероятностью инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

В одном из исследований максимальная польза наблюдалась у людей, которые ежедневно проходили около шести лестничных пролетов. При этом ученые отмечают, что общий оптимальный объем такой физической нагрузки пока не определен.

Авторы работы подчеркивают, что даже короткие периоды активности могут быть полезны для здоровья. Однако исследование показывает статистическую связь и не доказывает, что именно подъем по лестнице эффективнее всего снижает риск смерти или сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был раскрыт фактор, который удваивает риск преждевременной смерти.