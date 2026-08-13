Один из видов меда оказался эффективным оружием против супербактерий

Microbiology: в манука-меде содержится несколько противомикробных соединений

Ученые установили, что антимикробные свойства меда манука обеспечивает не одно вещество, а совместная работа сразу нескольких биоактивных соединений. Искусственные смеси, повторявшие концентрацию основного компонента и сахара, воспроизвести действие настоящего меда не смогли. Работа опубликована в журнале Microbiology.

Мед манука, который получают из нектара новозеландского кустарника, издавна ценят за антибактериальные свойства и обычно связывают их с высоким содержанием метилглиоксаля (MGO). Исследователи проверили эту гипотезу, испытав различные образцы меда против бактерий, вызывающих респираторные инфекции.

Оказалось, что антимикробную активность объяснить одним только метилглиоксалем и сахаром невозможно. Смеси, имитировавшие их концентрацию, не давали такого эффекта, как настоящий мед.

«История оказалась гораздо сложнее, чем считалось: за усиленное действие отвечают дополнительные, пока не до конца изученные соединения и их взаимодействие», — пояснил руководитель работы, старший преподаватель биологических наук Астонского университета Джонатан Кокс.

Понимание того, какие именно вещества и как усиливают действие меда, важно на фоне растущей устойчивости бактерий к антибиотикам: команда продолжает выявлять и характеризовать неизвестные соединения в меде высоких сортов.

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