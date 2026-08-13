В 85% средств гигиены нашли опасные химикаты, которых нет на этикетке

Тестирование британских ученых показало, что почти все средства личной гигиены и бытовой химии содержат химикаты, не указанные на этикетке, а в 85% продуктов нашли хотя бы одно скрытое вещество, связанное с известными или предполагаемыми рисками для здоровья. Работа опубликована в журнале Environment & Health.

Исследователи проверили 113 продуктов из 12 категорий. Скрытые химикаты обнаружились в 98% из них, а в среднем в каждом продукте выявляли 51 вещество против 16, заявленных на упаковке. В 27% случаев состав и вовсе противоречил заявлениям на этикетке.

Среди скрытых веществ встречались разрушители эндокринной системы, ароматические соединения, силиконовые примеси и антиоксидант BHT, которые связывают с нарушениями репродукции, аллергиями и повышенным онкологическим риском. Проблема касалась товаров всех ценовых категорий — от бюджетных до дорогих.

Особенно показательно, что незадекларированные химикаты находили в продуктах с маркировкой «натуральный», «нетоксичный» или «органический»: например, средства с пометкой «без фталатов» на деле содержали фталаты.

«Нынешний надзор опирается на список ингредиентов, а не на анализ готового продукта», — отметила руководитель работы, основательница исследовательского института Million Marker Дженна Хуа.

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