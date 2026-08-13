Ученые выяснили,какие слова в песнях трогают слушателей сильнее всего

Ученые проанализировали тексты хитов за 35 лет и выяснили, что сильнее всего слушателей трогают песни о человеческой близости и связи между людьми — такие темы встречались в 73% попавших в чарты композиций. Работа опубликована в журнале Psychology of Music.

Исследователи изучили 360 уникальных песен из первой десятки австралийских чартов ARIA за период с 1988 по 2023 год. Тексты анализировали, сочетая содержательный анализ с собственным ИИ-инструментом MuseAI, и оценивали через призму базовых психологических потребностей — в автономии, компетентности и связи с другими людьми.

Оказалось, что песни об удовлетворении этих потребностей встречались чаще, чем песни об их фрустрации: около 47% композиций против 25%. Лидировала именно тема связи и близости, тогда как мотивы автономии звучали в 15,6% песен, а компетентности — в 11,4%.

Разные жанры делали акцент на разном: в хип-хопе чаще встречались темы достижения и компетентности, а более альтернативные подборки сильнее клонились к мотивам неудовлетворенной потребности в близости.

«Музыка сопровождает миллиарды людей, поэтому важно понимать, что именно в текстах вызывает эмоциональный отклик», — отмечают авторы из Технологического университета Суинберна и Мельбурнского университета.

По их оценке, музыку в мире слушают около 5,7 млрд человек, что делает такие закономерности значимыми для огромной аудитории.

Ранее выяснилось, что все птицы в мире строят свои песни из одних и тех же восьми звуков.