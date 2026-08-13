Ученые раскрыли простой трюк для повышения привлекательности

Исследователи показали, что кожа лица кажется более ровной, если лицо окружено контрастным фоном или обрамлено темными волосами, — даже когда сама кожа не меняется. Эффект помогает понять, почему одни сочетания цветов делают внешность привлекательнее. Работа опубликована в журнале Perception.

Исследование состояло из двух экспериментов. В первом лица окружали овалами разных цветов, создававшими высокий или низкий контраст с оттенком кожи. Во втором ученые цифровым способом меняли светлоту волос, оставляя само лицо нетронутым.

Участники воспринимали кожу как более ровную, когда фон был контрастным — например, черный овал — а не близким к цвету кожи. Тот же эффект давало затемнение волос: на фоне более темных прядей кожа выглядела ровнее, хотя лицо оставалось прежним.

По словам авторов, ровность кожи заметно влияет на оценку возраста, здоровья и привлекательности. Это, в свою очередь, помогает объяснить, почему черная одежда набирает более высокие оценки привлекательности по сравнению с красной, синей, зеленой, желтой и белой: высокий контраст усиливает и «ухоженность» образа.

Похожим образом работает и прическа: распущенные волосы средней и большой длины повышают привлекательность сильнее, чем короткие или убранные. Отчасти это объясняется именно контрастом — темные пряди по краям лица усиливают видимую ровность кожи.

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