Историк развеял главный миф о средиземноморской диете

Современную средиземноморскую диету принято связывать с оливковым маслом, овощами и рыбой, однако в античности ее основой были хлеб и злаки, а вовсе не то, что подразумевают под ней сегодня, рассказал лектор кафедры классической и античной истории Университета Западной Австралии Константин Панегирес. Об этом сообщает портал The Conversation.

Как отмечает ученый, хлеб и каши были главным источником питания, а дополняли их бобовые, оливковое масло, вино и сезонные продукты. Император Юлиан называл хлеб «самой питательной пищей из того, что есть у нас».

Врач Гален выстраивал целую иерархию хлеба: самым питательным он считал белый хлеб, а наименее полезным — отрубной. Он же описывал, что неочищенное цельное зерно вызывало тяжелое несварение, поэтому его приходилось молоть, просеивать, месить, сбраживать и выпекать, чтобы сделать усвояемым.

Существенную роль в рационе играли бобовые — чечевица и нут, которые давали ощутимую сытость и белок, что плохо вписывается в привычный образ средиземноморского стола. Питание при этом заметно различалось в зависимости от региона и достатка: доступность и цена морепродуктов, как показывал писатель Афиней, сильно менялись от места к месту.

Автор подчеркивает, что нынешняя «средиземноморская диета» — во многом продукт современных представлений о здоровом питании, а исторический рацион Средиземноморья был проще, беднее мясом и рыбой и куда сильнее опирался на хлеб.

Ранее диетолог назвала два самых полезных вида рыбы.