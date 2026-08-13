Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Наука

Историк развеял главный миф о средиземноморской диете

Conversation: античная средиземноморская диета держалась на хлебе
Shutterstock/FOTODOM

Современную средиземноморскую диету принято связывать с оливковым маслом, овощами и рыбой, однако в античности ее основой были хлеб и злаки, а вовсе не то, что подразумевают под ней сегодня, рассказал лектор кафедры классической и античной истории Университета Западной Австралии Константин Панегирес. Об этом сообщает портал The Conversation.

Как отмечает ученый, хлеб и каши были главным источником питания, а дополняли их бобовые, оливковое масло, вино и сезонные продукты. Император Юлиан называл хлеб «самой питательной пищей из того, что есть у нас».

Врач Гален выстраивал целую иерархию хлеба: самым питательным он считал белый хлеб, а наименее полезным — отрубной. Он же описывал, что неочищенное цельное зерно вызывало тяжелое несварение, поэтому его приходилось молоть, просеивать, месить, сбраживать и выпекать, чтобы сделать усвояемым.

Существенную роль в рационе играли бобовые — чечевица и нут, которые давали ощутимую сытость и белок, что плохо вписывается в привычный образ средиземноморского стола. Питание при этом заметно различалось в зависимости от региона и достатка: доступность и цена морепродуктов, как показывал писатель Афиней, сильно менялись от места к месту.

Автор подчеркивает, что нынешняя «средиземноморская диета» — во многом продукт современных представлений о здоровом питании, а исторический рацион Средиземноморья был проще, беднее мясом и рыбой и куда сильнее опирался на хлеб.

Ранее диетолог назвала два самых полезных вида рыбы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!