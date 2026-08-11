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Наука

Диетолог назвала два самых полезных вида рыбы

Диетолог Люк: сельдь и лосось наиболее богаты жирными кислотами омега-3
Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

Сельдь и лосось оказались наиболее богатыми омега-3 жирными кислотами. Об этом изданию Tasting Table рассказала канадский диетолог и спортивный нутрициолог Энджел Люк, специалист Международного олимпийского комитета (МОК) по спортивному питанию. По ее словам, регулярное употребление продуктов с омега-3 может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«В 100 г приготовленных сельди и лосося содержится около 2150 мг омега-3. В их составе есть эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты. Эти вещества связаны со снижением риска заболеваний периферических артерий и некоторых сердечно-сосудистых осложнений», – объяснила эксперт.

Исследования доказали, что EPA и DHA могут сокращать уровень триглицеридов в крови, подавляя воспалительные процессы. Эти кислоты также стабилизируют артериальное давление, предотвращая образование тромбов и поддерживая эластичность кровеносных сосудов.

«Кроме того, омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и важны для развития мозга и зрения у ребенка во время беременности», – добавила диетолог.

Врач также рекомендовала обратить внимание на сардины и скумбрию. Они содержат меньше омега-3, чем лосось и сельдь, но также являются хорошими источниками этих жирных кислот.

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