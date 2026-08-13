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Наука

Назван необычный ранний признак болезни Паркинсона

npj Parkinson's Disease: болезнь Паркинсона меняет восприятие запахов
Shutterstock/FOTODOM

Ученые разработали тест, который по субъективной оценке запахов отличает болезнь Паркинсона от других причин потери обоняния с точностью 88–94%. Оказалось, что болезнь не просто притупляет обоняние, а меняет само восприятие запахов. Работа опубликована в журнале npj Parkinson's Disease.

В исследовании участвовали 94 человека: 33 пациента с болезнью Паркинсона, 33 здоровых добровольца и 28 человек с потерей обоняния, не связанной с этим заболеванием. Участники оценивали интенсивность и приятность запахов по шкале от 1 до 100, а датчики фиксировали характер их вдохов.

Комбинированная модель отличала пациентов с болезнью Паркинсона от здоровых людей с точностью 89% и от людей с иной потерей обоняния — с точностью 88%, а в тщательно подобранных группах показатель достигал 94%.

Здоровые люди дольше вдыхали приятные запахи, чем неприятные, тогда как пациенты с болезнью Паркинсона нюхали и те и другие примерно одинаково долго. При этом интенсивность приятных запахов они оценивали так же, как здоровые, но саму приятность — заметно ниже, что указывает на измененную обработку, а не на общее притупление чувств.

«Мы видим не потерю обоняния как таковую, а сдвиг в том, как мозг оценивает запахи», — пояснила ведущий автор работы из Института Вейцмана Михаль Андельман-Гур.

По мнению исследователей, простой и дешевый тест на обоняние может помочь выявлять болезнь на ранней стадии.

Ранее ученые выяснили, что иммунные клетки могут запускать старение мозга.

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