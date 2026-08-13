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Наука

Ученые выявили скрытую угрозу здоровью людей, идущую от океана

Nature Sustainability: аномальное тепло океана бьет по здоровью прибрежных жителей
AlesiaKan/Shutterstock/FOTODOM

Ученые предупредили, что морские волны тепла — периоды аномально высокой температуры океана — угрожают не только экосистемам, но и здоровью людей: они усиливают штормы, провоцируют вредоносное цветение водорослей, подрывают продовольственную безопасность и бьют по психике жителей побережий. Работа опубликована в журнале Nature Sustainability.

Морские волны тепла подпитывают атмосферные системы и делают штормы разрушительнее. Так, ураган «Отис» в 2023 году, связанный с аномальным прогревом воды, нанес Мексике ущерб более чем на 15 млрд долларов, а тайфун «Доксури» в том же году затронул свыше двух миллионов человек в Азии.

Прогрев воды провоцирует вредоносное цветение водорослей, которые загрязняют морепродукты и делают их опасными. Токсичное цветение у побережья Южной Австралии в 2025 году сопровождалось раздражением дыхательных путей, случаями астмы и ростом тревожности у местных жителей.

Падение численности рыбы угрожает продовольственной безопасности миллиардов людей, чье питание зависит от океана. Отдельно авторы выделяют психологические последствия: для сообществ, чья жизнь и культура связаны с морем, гибель привычных экосистем оборачивается тревогой, горем и депрессией.

«Морские волны тепла нужно рассматривать как вопрос общественного здоровья», — подчеркнула руководитель работы, сотрудница Аделаидского университета Лора Фалькенберг.

Исследователи рекомендуют властям встраивать прогнозы морских волн тепла в системы здравоохранения, чтобы заранее готовиться к их последствиям.

Ранее в черноморской рыбе обнаружили запрещенные пестициды.

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