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Наука

В России создали робота, который заменит поисковых собак при поиске взрывчатки

В МИФИ создан робот, который может искать взрывчатку и сразу делать химанализ
Илья Питалев/РИА «Новости»

Ученые НИЯУ МИФИ разработали прототип мобильного дистанционно управляемого робота «Полкан». Он предназначен для обследования подозрительных предметов и выявления на их поверхности следов взрывчатых веществ, сообщили «Газете.Ru» в МИФИ.

Робот представляет собой дистанционно управляемую робототехническую платформу с манипулятором и аналитическим модулем. Оператор направляет «Полкана» к подозрительному предмету, после чего робот с помощью манипулятора снимает пробу с его поверхности. Затем отобранная проба поступает в аналитический модуль на борту робота. В аналитическом модуле установлен прибор «Сегмент» производства группы компаний «Южполиметалл-холдинг» ( ЮПХ), исследующий образец смыва с поверхности методом спектрометрии ионной подвижности, что позволяет выявлять и идентифицировать вещества в пробе.

Спектрометр ионной подвижности может «нюхать» — анализировать летучие вещества в воздухе рядом с подозрительным предметом. Однако этот подход имеет ограничения при выявлении малолетучих взрывчатых веществ, сохраняющихся на поверхности объекта. В таких случаях робот дистанционно отбирает пробу, позволяя саперу проводить обследование на безопасном расстоянии.

Название «Полкан» связано с тем, что робот должен выполнять функции, схожие с работой служебной собаки. Созданный прототип «Полкан-0» пока демонстрирует общие принципы работы устройства. По планам создателей, предсерийный прототип «Полкан-1» должен быть готов к концу 2026 года. После этого потребуются дальнейшие испытания и предусмотренные для такого технического изделия процедуры подготовки к производству и эксплуатации.

Ранее российские физики в тысячи раз ускорили расчеты поведения ионов в плазме.

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