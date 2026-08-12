Названы болезни, которые снижают чувствительность к сладкому и соленому

Ученые НовГУ, ИжГМУ, ПСПбГМУ им. Павлова и РУДН выяснили, что сочетание сахарного диабета 2-го типа и гипертонической болезни втрое снижает чувствительность к сладкому и соленому. Это не только искажает восприятие пищи, но и заставляет пациентов неосознанно выбирать вредные для здоровья продукты, сообщили «Газете.Ru» в НовГУ.

«При сахарном диабете гипергликемия повреждает вкусовые рецепторы для сладкого через процесс гликозилирования: избыток глюкозы модифицирует поверхностные белки специальных вкусовых рецепторов и снижает их способность связывать молекулы сахара. Гипертония, в свою очередь, нарушает микроциркуляцию во вкусовых сосочках, снижает доставку кислорода и может влиять на восприятие через действие гипотензивных препаратов. Однако до сих пор никто не изучал, как эти механизмы работают одновременно, и какую роль в этом играет состояние зубов», — отметила проректор по медицинскому образованию и клинической работе НовГУ Анастасия Новикова.

В исследовании приняли участие 70 пациентов в возрасте 65-69 лет, 40 из которых имели обе патологии. Оказалось, у пациентов с сочетанием диабета и гипертонии порог восприятия сладкого вырос в 2,9 раза, соленого — в 3,5 раза по сравнению с людьми без патологии.

При этом исследователи обнаружили парадокс: чем хуже пациенты чувствуют вкус, тем сильнее они тянутся к сладкому и соленому. Но самым неожиданным стал вывод о потере зубов. Оказалось, что количество утраченных зубов напрямую связано с выраженностью вкусовых нарушений. У пациентов, потерявших более шести зубов, пороги восприятия были значительно выше, чем у тех, у кого отсутствовало не более трех зубов.

«Чем хуже пациент чувствует вкус, тем сильнее он тянется к сладкому и соленому. Так возникает порочный круг: снижение вкуса толкает на употребление запрещенных продуктов, что усугубляет течение диабета и гипертонии. Мы впервые показали, что стандартные диетические рекомендации малоэффективны без учета этого феномена. Чтобы добиться привычного вкусового ощущения, пациенты неосознанно увеличивают количество соли и сахара, сводя на нет усилия диетологов», — объяснила доктор медицинских наук, профессор Елена Булычева (НовГУ, ПСПбГМУ).

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