Препараты для похудения связали со снижением риска переломов

Препараты для похудения и контроля сахара в крови класса GLP-1 могут снижать риск серьезных переломов у людей с сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи изучили медицинские данные американцев в возрасте от 50 до 90 лет и сравнили состояние пациентов, начавших принимать агонисты рецепторов GLP-1, с людьми, получавшими другую распространенную группу сахароснижающих препаратов — ингибиторы DPP-4.

Выяснилось, что за три года наблюдения у пациентов, принимавших «Оземпик» и аналоги, риск переломов, возникающих при незначительных травмах, оказался на 21% ниже. Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался в отношении переломов бедра, бедренной кости и позвоночника.

Авторы отмечают, что полученные результаты оказались неожиданными. Ранее существовали опасения, что быстрое снижение массы тела на фоне терапии GLP-1 может ускорять потерю костной ткани и, наоборот, повышать вероятность переломов.

При этом исследователи подчеркивают, что их работа носит наблюдательный характер. Она показывает связь между приемом препаратов GLP-1 и более низким риском переломов, но не доказывает, что именно эти лекарства напрямую защищают костную ткань. Для подтверждения такого эффекта необходимы дополнительные клинические исследования.

Ранее была названа добавка, которая может помочь похудеть.