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Наука

В России создали спрей для эффективного лечения зависимости от сосудосуживающих капель

Первый МГМУ: разработан интрназальный спрей для лечения медикаментозного ринита
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского Университета разработали интраназальный спрей для лечения медикаментозного ринита — хронической заложенности носа, возникающей из-за злоупотребления сосудосуживающими каплями. Ключевое отличие разработки от привычных капель и спреев — мукоадгезивный компонент, который прочно удерживает действующее вещество на слизистой и обеспечивает длительный терапевтический эффект. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Медикаментозный ринит — широко распространенная патология: по оценкам экспертов, ее диагностируют у 6,7–8,5% населения. Главная причина — длительное и бесконтрольное использование сосудосуживающих капель и спреев.

«Если использовать такие средства дольше десяти дней, на слизистой начинают формироваться изменения, характерные для медикаментозного ринита. Человек попадает в замкнутый круг: он вынужден снова закапывать препарат, чтобы нормально дышать, но как только его действие заканчивается, заложенность возвращается с новой силой. Это классический эффект бумеранга», — пояснила доцент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук Ксения Еремеева.

Над спреем работала междисциплинарная команда специалистов кафедр фармакологии, фармацевтической технологии и болезней уха, горла и носа. По словам разработчиков, аналогов у решения на российском и зарубежном рынках пока нет.

«У традиционных интраназальных растворов есть существенный минус — из-за естественного механизма самоочищения слизистой они быстро выводятся. Наш препарат при попадании в носовую полость превращается из жидкости в гель и гораздо дольше удерживается в месте всасывания, обеспечивая пролонгированный эффект», — рассказала доцент кафедры фармацевтической технологии, кандидат фармацевтических наук Жанна Козлова.

Оригинальная комбинация компонентов воздействует на все ключевые механизмы развития болезни и одновременно защищает слизистую от пересыхания. Разработчики уже подали заявку в Роспатент, а спрей вышел на этап доклинических исследований: пилотные испытания на крысах и кроликах подтвердили его безопасность и эффективность.

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