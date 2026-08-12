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«Роскосмос» покажет солнечное затмение в прямом эфире

«Роскосмос» в прямом эфире проведет трансляцию солнечного затмения 12 августа
Marijan Murat/dpa/Global Look Press

«Роскосмос» в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое можно будет наблюдать с территории России. Об этом говорится в сообщении госкорпорации в мессенджере «Макс».

Трансляция будет вестись с Лахта Центра в Санкт-Петербурге — самого высокого здания в России и в Европе. Отмечается, что полная фаза затмения будет доступна для наблюдения только в узкой полосе лунной тени. В России она будет видна только на Таймыре. Кроме того, при ясной погоде полную фазу смогут наблюдать жители Гренландии, Исландии, севера Испании и небольшого участка Португалии. В Москве и в Санкт-Петербурге Луна закроет только часть солнечного диска.

Одно из самых редких астрономических событий года — солнечное затмение, при котором можно увидеть солнечную корону, — можно будет наблюдать 12 августа. В это время Луна полностью или частично закрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определенной части Земли. Однако явление запомнится изменениями не только на небе, но и на Земле. Отмечается, что при затмении свое поведение меняют многие животные и даже растения: шмели падают, деревья опускают листья, а птицы перестают петь и возвращаются в укрытие. Подробнее о том, что происходит с флорой и фауной в период солнечного затмения, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужчина с повреждением зрения дал совет перед солнечным затмением 12 августа.

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