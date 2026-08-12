Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

В России выяснили, где чаще всего возникают опасные нагрузки в авиационных двигателях

ПНИПУ: анализ поможет облегчить вал авиадвигателя без потери прочности
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха установили, какие участки вала турбины авиационного двигателя испытывают критические нагрузки во время полета, и предложили метод расчета, который учитывает все действующие на деталь силы одновременно. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Вал — металлический стержень, передающий вращение между частями двигателя, — одновременно подвержен кручению, растяжению и действию центробежных сил, а при маневрах самолета добавляются еще и гироскопические нагрузки на крепления. Если в каком-то участке возникают высокие напряжения, это может привести к появлению микротрещин и ускоренному износу детали, поэтому такие зоны нужно выявлять и усиливать еще на этапе проектирования.

Традиционные расчеты рассматривают нагрузки вала по отдельности — сначала кручение, затем растяжение, потом центробежную силу, — а совокупность этих значений определяет общий запас прочности. Такая методика надежна, но по мере роста требований к авиации конструкторам приходится увеличивать массу детали, чтобы исключить любые риски, а это ведет к лишнему расходу топлива.

В реальных условиях эксплуатации все факторы действуют одновременно и во взаимосвязи, а их сочетание может создавать локальные зоны концентрации напряжений, которые не выявляются при традиционном пофакторном анализе. Поэтому ученые Пермского Политеха предложили комплексный анализ прочности вала — с одновременным учетом всех нагрузок, — который помогает определить, где деталь нужно усилить, а где можно обойтись без утяжеления за счет топологической оптимизации геометрии.

«Численное моделирование показало, что высокие механические напряжения распределены неравномерно и сконцентрированы в нескольких поперечных сечениях вала — в местах перехода геометрии, закрепления и соединения контактных поверхностей сопряженных деталей. Именно эти зоны оказались самыми уязвимыми», — рассказала доцент кафедры «Динамика и прочность машин» ПНИПУ, кандидат технических наук Елена Кузнецова.

Полученные результаты позволят конструкторам усиливать только опасные зоны вала, а не всю деталь целиком, снижая ее массу без потери прочности — метод применим во всех отраслях, где используются газотурбинные установки, от авиации до энергетики.

Ранее в России придумали, как безопасно и эффективно очищать старинные книги лазером.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!