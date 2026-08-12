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Наука

Назван наименее вредный для здоровья вид алкоголя

ACC.26: вино — наименее вредный для здоровья вид алкоголя
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Центрального Южного университета в Китае обнаружили, что при низком и умеренном потреблении разные виды алкоголя по-разному связаны с риском смерти: пиво, сидр и крепкий алкоголь ассоциировались с более высокой смертностью, а вино — с более низкой. Результаты представлены на ежегодной научной сессии Американской коллегии кардиологов (ACC.26).

Специалисты проанализировали данные почти 341 тысячи взрослых из британского биобанка, наблюдая за их здоровьем в среднем более 13 лет. Участников разделили на группы по количеству чистого алкоголя, потребляемого ежедневно и еженедельно: менее 20 граммов в неделю считалось редким или отсутствующим употреблением, а свыше 40 граммов в день для мужчин и 20 граммов для женщин — высоким потреблением.

По сравнению с редко или совсем не пьющими людьми участники из группы высокого потребления алкоголя были на 24% более склонны умереть от любой причины, на 36% чаще умирали от рака и на 14% чаще — от болезней сердца, независимо от типа напитка. Но при низком и умеренном употреблении картина менялась: умеренные любители вина имели на 21% более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с непьющими, тогда как даже низкое потребление крепкого алкоголя, пива или сидра было связано с повышенным на 9% риском.

«Красное вино содержит полифенолы и антиоксиданты, которые могут давать пользу для сердечно-сосудистой системы. Вино чаще пьют во время еды, и его предпочитают люди с более качественным рационом и в целом более здоровым образом жизни, тогда как пиво и крепкий алкоголь чаще употребляют вне приема пищи», — пояснила ведущий автор исследования, профессор Чжанлин Чэнь. Она подчеркнула, что исследование наблюдательное и не доказывает прямую причинно-следственную связь, а полученные данные не должны восприниматься как рекомендация начинать пить ради здоровья.

Ранее врач назвал препараты от давления, которые могут вызывать кашель и отеки.

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