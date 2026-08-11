Трамп сократил календарь детских прививок для «профилактики аутизма»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение числа заболеваний, против которых детям рекомендуют обязательную вакцинацию, с 18 до 11. Об этом сообщает BBC News.

Решение связано с реформой детского календаря прививок, которую ранее продвигал министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший. Изменения предполагают, что прививки от COVID-19, гриппа, ротавируса, гепатита А и В и бактериального менингита будут назначаться на основе индивидуального решения родителей и врачей либо только для групп повышенного риска.

При этом универсальные рекомендации сохранятся для вакцинации против кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной и пневмококковой инфекций, ВПЧ и ветряной оспы.

Вопрос о вакцинации детей Кеннеди связывает в том числе с необходимостью изучения возможной связи прививок с аутизмом. Однако медицинские организации неоднократно заявляли, что научных доказательств того, что вакцины вызывают аутизм, нет.

Новый указ подвергся критике со стороны врачей и экспертов в области общественного здравоохранения. Они предупредили, что изменение привычного календаря может запутать родителей, привести к задержкам или пропускам прививок и в результате повысить риск распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, документ поручает разработать отдельные вакцины против кори, паротита и краснухи вместо используемой комбинированной прививки КПК. Сейчас такие отдельные препараты не одобрены американским регулятором, а данных об их преимуществе перед комбинированной вакциной нет.

При этом указ не запрещает вакцинацию и не лишает детей доступа к прививкам. Речь идет об изменении федеральных рекомендаций, которые не являются обязательными сами по себе, хотя на них ориентируются многие школы и детские сады.

Ранее была названа популярная прививка, защищающая мозг от деменции.