Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Популярные уколы для снятия боли в колене могут его разрушить, предупредил врач

Врач Семиченков: уколы глюкокортикостероидов в сустав могут разрушить колено
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Уколы противовоспалительных глюкокортикостероидов в сустав колена для снятия боли могут разрушить его при частом повторении, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.

«Самый популярный вид внутрисуставных инъекций при боли в колене — это глюкокортикостероиды, препараты вроде дипроспана, кеналога или гидрокортизона. Они работают как мощнейшее противовоспалительное средство. И эффект действительно впечатляющий: через несколько часов боль уходит, отек спадает, подвижность восстанавливается. Пациент уходит счастливым, а врач — довольным. Но этот эффект — иллюзорный. Дело в том, что кортикостероиды подавляют воспаление, но они не лечат причину. Они не восстанавливают хрящ, не улучшают питание сустава. Более того, при частом повторении они разрушают его», — объяснил врач.

По словам доктора, кортикостероиды нарушают метаболизм хондроцитов — клеток, которые вырабатывают хрящевую ткань. Они угнетают синтез коллагена и протеогликанов, делая хрящ более хрупким.

«Если провести три-четыре таких инъекции в один и тот же сустав за год, вы получите ускоренную потерю хрящевой ткани. Но самое страшное — это временное облегчение. Пациент перестает чувствовать боль, перестает беречь сустав, продолжает нагружать его, а хрящ в это время разрушается быстрее, чем шло бы естественное прогрессирование артроза. По сути, мы даем человеку анестезию, под которой он сам себя калечит», — заметил доктор.

Однако есть ситуации, когда такие уколы абсолютно оправданы и даже необходимы. Например, при острой реактивной артропатии, когда сустав распухает и сильно болит из-за кристаллов мочевой кислоты или инфекционного фона, или тяжелый обостренный остеоартроз с выраженным синовитом, когда без быстрого вмешательства человек не может наступить на ногу.

«Если стероиды — это «скорая помощь», которая тушит пожар ценой обугленных стен, то внутрисуставные препараты гиалуроновой кислоты, или «жидкие протезы», — это капитальный ремонт. Они не снимают воспаление мгновенно, но восполняют смазку сустава, улучшают амортизацию и стимулируют выработку собственного хряща. Они безопасны, не токсичны для хондроцитов, и их можно повторять курсами. Да, они дороже, и эффект наступает не сразу, но он длительный и реально тормозит прогрессирование артроза. Есть еще методы PRP-терапии (обогащенная тромбоцитами плазма) и стволовые клетки — это уже более современные подходы, которые дают надежду на регенерацию», — заключил врач.

Ранее врач рассказал, что будет с больным суставом через год без лечения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Олимпиадники «вытесняют» стобалльников ЕГЭ из вузов. Как это объясняют ректоры и депутаты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!