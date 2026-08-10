Популярные уколы для снятия боли в колене могут его разрушить, предупредил врач

Уколы противовоспалительных глюкокортикостероидов в сустав колена для снятия боли могут разрушить его при частом повторении, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.

«Самый популярный вид внутрисуставных инъекций при боли в колене — это глюкокортикостероиды, препараты вроде дипроспана, кеналога или гидрокортизона. Они работают как мощнейшее противовоспалительное средство. И эффект действительно впечатляющий: через несколько часов боль уходит, отек спадает, подвижность восстанавливается. Пациент уходит счастливым, а врач — довольным. Но этот эффект — иллюзорный. Дело в том, что кортикостероиды подавляют воспаление, но они не лечат причину. Они не восстанавливают хрящ, не улучшают питание сустава. Более того, при частом повторении они разрушают его», — объяснил врач.

По словам доктора, кортикостероиды нарушают метаболизм хондроцитов — клеток, которые вырабатывают хрящевую ткань. Они угнетают синтез коллагена и протеогликанов, делая хрящ более хрупким.

«Если провести три-четыре таких инъекции в один и тот же сустав за год, вы получите ускоренную потерю хрящевой ткани. Но самое страшное — это временное облегчение. Пациент перестает чувствовать боль, перестает беречь сустав, продолжает нагружать его, а хрящ в это время разрушается быстрее, чем шло бы естественное прогрессирование артроза. По сути, мы даем человеку анестезию, под которой он сам себя калечит», — заметил доктор.

Однако есть ситуации, когда такие уколы абсолютно оправданы и даже необходимы. Например, при острой реактивной артропатии, когда сустав распухает и сильно болит из-за кристаллов мочевой кислоты или инфекционного фона, или тяжелый обостренный остеоартроз с выраженным синовитом, когда без быстрого вмешательства человек не может наступить на ногу.

«Если стероиды — это «скорая помощь», которая тушит пожар ценой обугленных стен, то внутрисуставные препараты гиалуроновой кислоты, или «жидкие протезы», — это капитальный ремонт. Они не снимают воспаление мгновенно, но восполняют смазку сустава, улучшают амортизацию и стимулируют выработку собственного хряща. Они безопасны, не токсичны для хондроцитов, и их можно повторять курсами. Да, они дороже, и эффект наступает не сразу, но он длительный и реально тормозит прогрессирование артроза. Есть еще методы PRP-терапии (обогащенная тромбоцитами плазма) и стволовые клетки — это уже более современные подходы, которые дают надежду на регенерацию», — заключил врач.

Ранее врач рассказал, что будет с больным суставом через год без лечения.