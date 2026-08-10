Найдена замена антибиотикам для лечения заболевания полости рта

JP: омега-3 и аспирин могут заменить антибиотики при лечении пародонтита

Сочетание омега-3 жирных кислот и низких доз аспирина может стать альтернативой антибиотикам при лечении тяжелого пародонтита. К такому выводу пришли ученые из Университет Гуарульюс (Бразилия) совместно с коллегами из США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Periodontology (JP).

В исследовании участвовали 109 пациентов с тяжелым пародонтитом — хроническим воспалением, которое повреждает ткани, удерживающие зубы, и при прогрессировании может привести к потере костной ткани и зубов. Все участники сначала прошли профессиональную чистку зубов, после чего их разделили на четыре группы.

Одна группа получала антибиотики, вторая — омега-3 и низкие дозы аспирина, третья — оба варианта лечения, а четвертая — плацебо. Через год клинической цели лечения достигли 58% пациентов из группы антибиотиков и 57,7% тех, кто принимал омега-3 в сочетании с аспирином. Среди получавших плацебо этот показатель составил 23,1%.

«При этом добавление омега-3 и аспирина к антибиотикам не оказало дополнительного эффекта. Новая комбинация может оказаться самостоятельным вариантом терапии, а не дополнением к антибиотикам», — объяснили ученые.

Авторы считают, что такой подход особенно перспективен для пациентов, которым нельзя принимать антибиотики из-за аллергии или непереносимости. Кроме того, сокращение использования антибиотиков может помочь снизить риск формирования устойчивости бактерий к препаратам.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты показывают перспективность метода, но не означают, что антибиотики при тяжелом пародонтите можно самостоятельно заменять омега-3 и аспирином.

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