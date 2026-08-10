Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Найдена замена антибиотикам для лечения заболевания полости рта

JP: омега-3 и аспирин могут заменить антибиотики при лечении пародонтита
Shutterstock

Сочетание омега-3 жирных кислот и низких доз аспирина может стать альтернативой антибиотикам при лечении тяжелого пародонтита. К такому выводу пришли ученые из Университет Гуарульюс (Бразилия) совместно с коллегами из США. Результаты исследования опубликованы в Journal of Periodontology (JP).

В исследовании участвовали 109 пациентов с тяжелым пародонтитом — хроническим воспалением, которое повреждает ткани, удерживающие зубы, и при прогрессировании может привести к потере костной ткани и зубов. Все участники сначала прошли профессиональную чистку зубов, после чего их разделили на четыре группы.

Одна группа получала антибиотики, вторая — омега-3 и низкие дозы аспирина, третья — оба варианта лечения, а четвертая — плацебо. Через год клинической цели лечения достигли 58% пациентов из группы антибиотиков и 57,7% тех, кто принимал омега-3 в сочетании с аспирином. Среди получавших плацебо этот показатель составил 23,1%.

«При этом добавление омега-3 и аспирина к антибиотикам не оказало дополнительного эффекта. Новая комбинация может оказаться самостоятельным вариантом терапии, а не дополнением к антибиотикам», — объяснили ученые.

Авторы считают, что такой подход особенно перспективен для пациентов, которым нельзя принимать антибиотики из-за аллергии или непереносимости. Кроме того, сокращение использования антибиотиков может помочь снизить риск формирования устойчивости бактерий к препаратам.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты показывают перспективность метода, но не означают, что антибиотики при тяжелом пародонтите можно самостоятельно заменять омега-3 и аспирином.

Ранее в России научились наращивать десны с помощью генной терапии и свиной кожи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу вести воинский учет после всех изменений. Гайд по общению с военкоматами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!