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Наука

Названа самая полезная для почек специя

Eating Well: аллицин в чесноке снижает риск хронической болезни почек
Anuta23/Shutterstock/FOTODOM

Чеснок может быть одной из самых полезных специй для здоровья почек благодаря содержащемуся в нем аллицину. Это вещество образуется в чесноке при механическом разрушении его клеток и придает характерный резкий запах. Об этом рассказала американский диетолог Сара Прато изданию Eating Well.

Аллицин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По словам специалиста, он помогает снижать воспаление и окислительный стресс — процессы, которые связаны с повышенным риском хронической болезни почек.

Нефролог Раида Гивала отметила, что польза чеснока может быть связана не только с прямым воздействием на почки. Аллицин способствует выработке оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и помогает снижать артериальное давление. Это важно для профилактики заболеваний почек, поскольку высокое давление повреждает их сосуды и со временем может нарушать работу органа.

«Кроме того, регулярное употребление чеснока может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета — состояний, которые также считаются факторами риска хронических заболеваний почек», — отметила специалист.

При этом специалисты не называют чеснок лекарством и не рекомендуют заменять им назначенное лечение. Речь идет о его включении в обычный рацион как части здорового питания.

Ранее был назван возраст, после которого почки теряют свою функцию.

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