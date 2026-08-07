Психолог рассказала, какой по счету брак самый счастливый для женщин

Наиболее удовлетворены жизнью женщины, которые состоят в третьем по счету браке, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.

«Мы проводили исследование удовлетворенности жизнью женщин, в зависимости от того, в каком по счету браке они находятся. Было выявлено, что наименее удовлетворены жизнью женщины, которые никогда не были в браке (ни в зарегистрированном, ни в так называемом гражданском). Наиболее удовлетворены жизнью были женщины, состоящие в третьем браке», — сообщила профессор.

По словам Чеботаревой, это можно объяснить большей личной автономией женщин.

«И отказ от стабильных отношений, и третий и последующие браки, видимо, отражают личностную автономию женщины, ее способность организовывать свою жизнь самостоятельно, меньше полагаясь на партнера, готовность рисковать с новыми партнерами, не боясь новых разочарований. И именно это дает ощущение большей удовлетворенности жизнью. Вообще многие исследования говорят о том, что люди, находящиеся в благополучных, счастливых отношениях живут дольше и чувствуют себя лучше и физически, и психологически. Но несчастливые отношения сказываются на человеке хуже, чем их отсутствие. И так как для женщин качество отношений важнее, чем для мужчин, они чаще разочаровываются в отношениях и чувствуют себя счастливее вне стабильных отношений», — заметила психолог.

Ранее сообщалось, что назван один фактор, который повышает зарплату у мужчин и снижает у женщин.