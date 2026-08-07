Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Психолог рассказала, какой по счету брак самый счастливый для женщин

Психолог Чеботарева: третий брак самый счастливый для женщин в России
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее удовлетворены жизнью женщины, которые состоят в третьем по счету браке, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.

«Мы проводили исследование удовлетворенности жизнью женщин, в зависимости от того, в каком по счету браке они находятся. Было выявлено, что наименее удовлетворены жизнью женщины, которые никогда не были в браке (ни в зарегистрированном, ни в так называемом гражданском). Наиболее удовлетворены жизнью были женщины, состоящие в третьем браке», — сообщила профессор.

По словам Чеботаревой, это можно объяснить большей личной автономией женщин.

«И отказ от стабильных отношений, и третий и последующие браки, видимо, отражают личностную автономию женщины, ее способность организовывать свою жизнь самостоятельно, меньше полагаясь на партнера, готовность рисковать с новыми партнерами, не боясь новых разочарований. И именно это дает ощущение большей удовлетворенности жизнью. Вообще многие исследования говорят о том, что люди, находящиеся в благополучных, счастливых отношениях живут дольше и чувствуют себя лучше и физически, и психологически. Но несчастливые отношения сказываются на человеке хуже, чем их отсутствие. И так как для женщин качество отношений важнее, чем для мужчин, они чаще разочаровываются в отношениях и чувствуют себя счастливее вне стабильных отношений», — заметила психолог.

Ранее сообщалось, что назван один фактор, который повышает зарплату у мужчин и снижает у женщин.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 9 августа. Предложение перемирия от Турции и короткие рабочие недели в 2027 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!