Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Ученые определили уровень тестостерона, при котором возрастает риск депрессии

JAD: высокий уровень тестостерона также может повышать риск депрессии
Shutterstock

Как нетипично низкий, так и высокий уровень полового гормона тестостерона может быть связан с повышенным риском депрессии у мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сицзяотун в Китае, проанализировав данные более 133 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые изучили данные 133 733 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет из базы UK Biobank. На момент начала исследования ни у одного из участников не было диагностировано депрессии или тревожного расстройства. В течение почти 11 лет исследователи наблюдали за состоянием их психического здоровья.

В отличие от предыдущих работ, авторы не использовали единый порог для оценки уровня тестостерона. Вместо этого они сравнивали показатели каждого мужчины со средними значениями среди его сверстников в пятилетней возрастной группе, поскольку с возрастом уровень гормона естественным образом снижается.

За время наблюдения депрессию диагностировали у 3701 участника, а тревожное расстройство — у 3398. Оказалось, что риск депрессии был повышен как у мужчин с необычно низким, так и с необычно высоким уровнем общего тестостерона по сравнению с ровесниками. При этом наиболее сильная связь наблюдалась при недостатке гормона. У мужчин с аномально низким уровнем свободного тестостерона вероятность развития депрессии оказалась примерно в два раза выше.

Под нетипично низким или высоким уровнем тестостерона ученые понимали значения, существенно отличавшиеся от средних для мужчин той же возрастной группы, а не выходящие за общепринятые медицинские нормы.

Наиболее выраженная связь между уровнем тестостерона и психическими расстройствами наблюдалась у мужчин среднего возраста. Так, в группе 50-54 лет низкий уровень свободного тестостерона был связан почти с пятикратным повышением риска тревожности, а в возрасте 55-59 лет — более чем с трехкратным увеличением риска депрессии.

Ранее нейробиолог рассказал, как прием антидепрессантов может вызвать развитие зависимости.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!