Ученые определили уровень тестостерона, при котором возрастает риск депрессии

Как нетипично низкий, так и высокий уровень полового гормона тестостерона может быть связан с повышенным риском депрессии у мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сицзяотун в Китае, проанализировав данные более 133 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые изучили данные 133 733 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет из базы UK Biobank. На момент начала исследования ни у одного из участников не было диагностировано депрессии или тревожного расстройства. В течение почти 11 лет исследователи наблюдали за состоянием их психического здоровья.

В отличие от предыдущих работ, авторы не использовали единый порог для оценки уровня тестостерона. Вместо этого они сравнивали показатели каждого мужчины со средними значениями среди его сверстников в пятилетней возрастной группе, поскольку с возрастом уровень гормона естественным образом снижается.

За время наблюдения депрессию диагностировали у 3701 участника, а тревожное расстройство — у 3398. Оказалось, что риск депрессии был повышен как у мужчин с необычно низким, так и с необычно высоким уровнем общего тестостерона по сравнению с ровесниками. При этом наиболее сильная связь наблюдалась при недостатке гормона. У мужчин с аномально низким уровнем свободного тестостерона вероятность развития депрессии оказалась примерно в два раза выше.

Под нетипично низким или высоким уровнем тестостерона ученые понимали значения, существенно отличавшиеся от средних для мужчин той же возрастной группы, а не выходящие за общепринятые медицинские нормы.

Наиболее выраженная связь между уровнем тестостерона и психическими расстройствами наблюдалась у мужчин среднего возраста. Так, в группе 50-54 лет низкий уровень свободного тестостерона был связан почти с пятикратным повышением риска тревожности, а в возрасте 55-59 лет — более чем с трехкратным увеличением риска депрессии.

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