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Наука

Химик назвал опасную ошибку при приготовлении еды

Химик Нелтнер: готовить еду в горячей воде из-под крана вредно
Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Использование горячей воды из-под крана для приготовления еды может увеличить попадание в пищу свинца, микропластика и других загрязнителей. Об этом в интервью Eating Well предупредил инженер-химик Том Нелтнер, исполнительный директор некоммерческой экологической организации Unleaded Kids.

Специалист отметил, что многие люди, чтобы быстрее вскипятить воду, наполняют кастрюлю сразу горячей водой из-под крана. Однако, по его словам, такой способ может быть небезопасен.

Нелтнер объяснил, что горячая вода активнее взаимодействует с водопроводными трубами и может вымывать из них свинец, цинк, частицы микропластика и другие загрязняющие вещества. Кроме того, теплая среда в трубах также способствует размножению опасных бактерий, например, легионеллы.

«Это основы термодинамики. При этом трубы холодного водоснабжения, как правило, сертифицируются для приготовления пищи и напитков, тогда как горячее водоснабжение для этих целей не предназначено», — подчеркнул специалист.

По его словам, на количество загрязняющих веществ в воде также могут влиять жесткость, уровень pH, содержание хлора и состояние водопроводной системы. Химик добавил, что кипячение не решает проблему. Хотя высокая температура уничтожает бактерии и другие микроорганизмы, она не удаляет из воды свинец, микропластик и другие химические примеси.

Поэтому для приготовления еды и напитков Нелтнер рекомендует использовать только холодную водопроводную воду, а затем нагревать ее до нужной температуры.

Ранее в водопроводной воде обнаружили

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