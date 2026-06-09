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Наука

В водопроводной воде обнаружили опасные для мозга соединения

A&D: нитраты из водопроводной воды повышают риск деменции
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Масштабное датское исследование с участием более 54 тысяч взрослых выявило неожиданную закономерность: нитраты могут как защищать мозг, так и наносить ему вред — в зависимости от источника. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (AD).

Участники, получавшие нитраты из овощей — примерно в количестве, соответствующем одной чашке молодого шпината в день, — имели значимо более низкий риск деменции. Напротив, высокое потребление нитратов и нитритов из красного мяса, переработанных продуктов и питьевой воды ассоциировалось с повышенным риском.

Исследователи объясняют разницу молекулярным «сопровождением»: в овощах нитраты содержатся вместе с витаминами C и E и полифенолами, блокирующими образование токсичных N-нитрозаминов. В мясе таких защитных соединений нет, а гемовое железо стимулирует синтез нитрозаминов. В мозге они провоцируют оксидативный стресс и нейровоспаление — два ключевых механизма повреждения при деменции.

Впервые зафиксирована связь нитратов в питьевой воде с риском деменции: повышенный риск наблюдался уже при концентрации 5 мг/л — значительно ниже допустимого в ЕС порога в 50 мг/л. Это особенно важно для сельских районов, где водопровод снабжается из скважин, загрязненных удобрениями.

Авторы призывают регуляторов пересмотреть нормативы качества питьевой воды. Исследование также меняет логику рекомендаций: важно не просто снижать нитраты в рационе, а переориентировать их источник — от мяса и водопровода к листовым овощам.

Ранее врач назвала минимальную длительность сна для нормальной работы мозга.

 
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