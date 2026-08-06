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Наука

Названы три занятия, замедляющие ухудшение памяти у пожилых

EduGero: чтение вслух, письмо и решение примеров улучшают память у пожилых
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное чтение вслух, письмо от руки и решение простых арифметических задач могут улучшать память у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджа Мейсона (GMU). Результаты опубликованы в журнале Educational Gerontology.

В исследовании приняли участие 102 человека старше 59 лет. Каждый день они уделяли около 10 минут трем простым занятиям: читали вслух, писали от руки и решали несложные примеры по математике. Кроме того, раз в неделю участники встречались в группах, чтобы поддерживать мотивацию и регулярно выполнять упражнения.

После завершения программы средний результат краткого теста на когнитивные способности увеличился с 12,73 до 13,26 балла из 15. Наиболее заметные улучшения исследователи зафиксировали в заданиях на запоминание и воспроизведение слов. Кроме того, сами участники стали выше оценивать состояние своей памяти по сравнению с предыдущим годом.

Самый выраженный эффект наблюдался у пожилых людей, которые продолжали жить самостоятельно. У участников, проживающих в домах престарелых, улучшения также отмечались, но были менее заметными.

Авторы подчеркивают, что результаты следует интерпретировать с осторожностью. В исследовании не было контрольной группы, поэтому нельзя исключить, что на улучшение когнитивных показателей повлияли регулярное общение, ожидания участников или повторное прохождение одних и тех же тестов. Тем не менее работа показывает, что простые ежедневные упражнения могут стать доступным способом поддержания памяти и когнитивных функций в пожилом возрасте.

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