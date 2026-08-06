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Наука

Ученые спрогнозировали рост сезона лесных пожаров в Сибири на треть

КНЦ СО РАН: изменение климата увеличит сезон пожаров в Сибири
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Красноярские ученые выявили прямую связь между изменением климата, ростом интенсивности пожаров и гибелью лиственничных лесов в Сибири. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Красноярского научного центра СО РАН.

По прогнозу, к середине XXI века пожароопасный сезон в регионе может вырасти на 20–35% по сравнению с концом XX века, а его продолжительность — увеличиться до 115–130 дней. Повышение температур учащает грозовую активность, которая остается основным источником возгораний в тайге. Наиболее уязвимыми оказались центральные и северо-восточные лесные районы, притундровые леса и тайга криолитозоны, где климат становится суше.

В юго-восточной части Сибири, напротив, наблюдается тренд на увлажнение, что снижает пожарную активность. Специалисты проанализировали данные о мощности излучения огня, метеоусловиях и гибели лиственничных лесов в 11 лесных районах Сибири, включая редколесья Арктики, используя спутниковые наблюдения с начала XXI века. Экстремальные погодные условия — высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер — увеличивают долю высокоинтенсивных пожаров, а между их интенсивностью и фактической гибелью лиственницы обнаружена прямая корреляция.

«Учитывая повышение температуры и изменения в поступлении тепла и влаги в регионе, мы прогнозируем увеличение интенсивности пожаров и доли пожаров, уничтожающих древостои, а также экстремальных пожарных событий. Критически необходима разработка и внедрение практики регулярного мониторинга состояния насаждений после пожаров», — рассказал старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, кандидат технических наук Евгений Пономарев.

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