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Наука

Врач рассказал, в каком случае босоногая обувь или обувь с разделенными пальцами вредны

Врач Симкин: переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы
Shutterstock

Босоногая обувь и модели с раздельными пальцами не являются ни однозначно полезными, ни универсально вредными — все зависит от состояния стопы и готовности организма к нагрузке. Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия — об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, основатель клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

По его словам, такие модели максимально приближены к естественной работе стопы: у них тонкая и гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке. Это позволяет стопе активнее включаться в движение и лучше «чувствовать» поверхность.

«С одной стороны, это ближе к естественной биомеханике: пальцы свободнее, мышцы стопы работают активнее. С другой — современный человек большую часть жизни проводит в обуви с амортизацией и поддержкой, и стопа не всегда готова к резкой смене нагрузок. Резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени и ахиллова сухожилия. Особенно важно учитывать подвижность голеностопного сустава — при ее ограничении возрастает риск компенсаторных перегрузок, которые могут отражаться на коленях и пояснице», — отметил врач.

Чаще всего при адаптации люди сталкиваются с болью в стопах и голенях, перегрузкой подошвенной фасции и сухожилий. При ходьбе по жестким поверхностям — асфальту или бетону — ударная нагрузка может усиливаться и передаваться выше по цепочке: на колени, тазобедренные суставы и позвоночник.

«Начинать лучше с короткого времени ношения — 15–20 минут в день, желательно на мягкой естественной поверхности. Не стоит сразу использовать такую обувь для длительных прогулок, тренировок или ходьбы по городу. Если появляются боль, выраженная усталость, напряжение в голени, стопе, коленях или пояснице, нагрузку нужно уменьшить или отказаться от такой обуви», — добавил Симкин.

По словам врача, босоногая обувь может подойти людям со здоровыми стопами, хорошей подвижностью голеностопных суставов и достаточной силой мышц стопы — но только при постепенном переходе.

«В то же время она не рекомендуется при выраженном плоскостопии, особенно если оно связано со слабостью соединительной ткани или вызвано избыточным весом, а также при ограничении подвижности голеностопа, деформациях стоп, артрозах, нарушении чувствительности или в период восстановления после травм. Босоногая обувь — это не модный универсальный «правильный» вариант, а инструмент, который требует осознанного и постепенного использования», — заключил врач.

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