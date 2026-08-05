Почему из-за жары растения сбрасывают завязи и что с этим делать, рассказала ученый

Перец и томат — самоопыляющиеся культуры, им не нужны ни пчелы, ни ветер. Но пыльца должна быть жизнеспособной, а это напрямую зависит от температуры воздуха в момент цветения. При превышении 30–32°C у перца и 32–33°C у томата пыльцевые зерна стерилизуются, рассказала «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

Есть распространенное дачное объяснение пустым кустам перца: «не опылился», «насекомых мало», «сорт попался неудачный». На самом деле причина почти всегда одна — температура.

«При превышении 30–32°C у перца и 32–33°C у томата пыльцевые зерна стерилизуются: белки и ферменты внутри них денатурируют — примерно так же, как сворачивается яичный белок на сковороде. Внешне пыльца выглядит нормально, но физиологически она мертва. Цветок остается запыленным и опадает через два-четыре дня. При этой же температуре пересыхает рыльце пестика, — его липкая поверхность, необходимая для удержания пыльцы, перестает быть функциональной», — объяснила доцент.

Параллельно запускается второй механизм. Абрамова объяснила его так: при экстремальной жаре транспирация резко усиливается, корневая система не успевает восполнять потери влаги, и растение переходит в режим выживания и сбрасывает завязи как энергетически затратные органы, не критичные для выживания.

«Практически это означает следующее. В теплице в жаркий день температура легко достигает 40–45°C, и никакой полив не компенсирует стерилизацию пыльцы — нужно проветривание, затенение кровли, увлажнение дорожек. В открытом грунте в период цветения имеет смысл провести внекорневую подкормку бором: полтора грамма борной кислоты на десять литров воды, опрыскивание утром или вечером. После спада жары растения возобновляют цветение через десять-четырнадцать дней, если корневая система не пострадала от перегрева почвы. Мульчирование приствольного круга решает именно эту задачу», — заключила Абрамова.

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