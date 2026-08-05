Врач назвала недельную норму сыра при повышенном холестерине

Врач Зумпано: при повышенном холестерине нельзя есть больше 100 г сыра в неделю

Сыр может быть не только источником полезных веществ, но и причиной набора веса и ухудшения состояния здоровья, поэтому недельная норма потребления при повышенном уровне холестерина в крови должна составлять не более ста граммов. Об этом заявила диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано в интервью изданию Today.

Главной проблемой сыра специалист назвала его высокую калорийность. По словам Зумпано, даже несколько кусочков продукта могут содержать столько же калорий, сколько полноценный прием пищи. Чтобы избежать переедания, диетолог рекомендовала ограничиваться примерно 30–40 граммами сыра в день.

С осторожностью к сыру, по ее мнению, следует относиться людям с повышенным артериальным давлением и высоким уровнем холестерина. Во многих сортах содержится большое количество соли, а также насыщенных животных жиров, избыток которых может негативно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

При избытке соли в организме увеличивается объем циркулирующей крови. Вода «оттекает» не только в межклеточное пространство, но и в кровеносные сосуды. В результате объем жидкости в сосудистом русле растет, повышая сопротивление в сосудах и артериальное давление.

При повышенном холестерине Зумпано посоветовала не употреблять более 80–100 граммов сыра в неделю. Также она рекомендовала не злоупотреблять продуктом людям с заболеваниями почек и нарушениями обмена веществ.

При этом полностью отказываться от сыра не обязательно. Диетолог отметила, что некоторым людям лучше выбирать варианты с более подходящим составом — например, творог, моцареллу, швейцарский сыр, пармезан или фету. По ее словам, важную роль играет не сам продукт, а количество и частота его употребления.

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