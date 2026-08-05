Раскрыта истинная природа ночных кошмаров

Пугающие сны помогают мозгу обрабатывать стресс и снижать эмоциональное напряжение, однако при сильных переживаниях этот защитный механизм может давать сбой. Об этом сообщает портал NPR (National Public Radio) со ссылкой на исследование Мишель Карр, специалиста по изучению сна из Монреальского университета.

Во время быстрого сна (REM-фазы) активность мозга почти не отличается от бодрствования. В этот период мозг повторно «проигрывает» эмоционально тяжелые события, задействуя миндалевидное тело — область, отвечающую за обработку страха. При этом мышцы остаются расслабленными, поэтому человек безопасно переживает тревожные ситуации во сне. По мнению ученых, этот процесс напоминает экспозиционную терапию, когда многократное столкновение со страхом постепенно снижает его интенсивность.

Если же стресс оказывается слишком сильным или длительным, мозг не успевает справиться с эмоциональной нагрузкой. Тогда обычные тревожные сновидения превращаются в кошмары, которые могут вызывать резкое пробуждение, чувство паники и ухудшать качество сна.

Для борьбы с повторяющимися кошмарами специалисты применяют терапию репетиции мысленных образов (Imagery Rehearsal Therapy). Человеку предлагают изменить сюжет страшного сна, придумав для него благополучный финал, и регулярно мысленно проигрывать новую версию перед сном. Эффективность такого подхода подтверждена несколькими клиническими исследованиями и метаанализом.

Кроме того, ученые испытывают носимые устройства, которые с помощью ЭЭГ отслеживают фазы сна. Если прибор распознает начало кошмара, он подает слабую вибрацию, способную прервать неприятный сон, не разбудив человека полностью. Такие технологии пока остаются экспериментальными.

Ранее ученые выяснили причину частых ночных кошмаров.