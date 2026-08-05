Питье воды за едой не снижает аппетит, выяснили ученые

Ученые из Корнеллского университета и Университета штата Пенсильвания обнаружили, что питье воды во время еды не только не снижает аппетит и помогает раньше завершить прием пищи, но и увеличивает объем съеденного. Результаты исследования работы опубликованы в журнале Appetite.

Ученые проанализировали видеозаписи 172 приемов пищи 86 взрослых добровольцев. Участникам предлагали одинаковые порции еды и воду, после чего они могли есть и пить столько, сколько хотели. Ученые подсчитывали каждый глоток, оценивали объем выпитой воды и сопоставляли эти данные с количеством съеденной пищи.

Оказалось, что на каждые дополнительные 100 мл выпитой воды приходилось около 39 граммов дополнительной еды — примерно 49 килокалорий. Иными словами, люди, которые больше запивали еду, в среднем съедали больше.

Авторы предполагают, что вода может облегчать пережевывание и глотание пищи, а также уменьшать сухость во рту, благодаря чему еда дольше остается приятной на вкус. Кроме того, каждый глоток воды может словно «обновлять» вкусовые ощущения, не давая пище надоесть и тем самым побуждая продолжать есть.

При этом исследователи обнаружили неожиданную закономерность: участники, которые выпивали воду быстрее, наоборот, съедали меньше пищи. Пока ученые не могут объяснить этот эффект.

Авторы подчеркивают, что работа выявила лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. Не исключено, что люди сначала съедали больше, а уже затем испытывали большую жажду. Кроме того, эксперимент проводился только с двумя блюдами в лабораторных условиях, поэтому результаты еще предстоит проверить в более масштабных исследованиях.

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